Меладзить, Ургантриот, инородный артист: Шукшина познакомила с новыми народными терминами

Актриса Мария Шукшина в «Телеграм» познакомила своих подписчиков с новыми народными терминами. Среди них есть и те, которые относятся к миру шоу-бизнеса.

Меладзить (три шага назад тихо на пальцах) — по-тихому вернуться обратно в РФ и заново открыть свои магазины. Инородный артист — деятель шоу-бизнеса, который сбежал в Израиль и надеется, что Россия капитулирует. Ургантриот — человек, чувствующий патриотизм лишь в случае прямой выгоды для себя.

Напомним, что за последнее время сразу несколько отечественных звезд покинули родную страну. Среди них такие имена, как певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, актриса Чулпан Хаматова и некоторые другие.

Добавим, что упоминающийся в терминах музыкант Валерий Меладзе продолжает выступать в России на закрытых корпоративах. Телеведущий Иван Ургант уже приступил к работе в России после нескольких недель, проведенных в Израиле.

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