Новости шоу-бизнеса: Галкин объявил о дополнительных концертах в Израиле, Арбенина высказалась об отъезде из России, Сабуров разъезжает по Америке на кабриолете

Какие события стали главными, по мнению читателей сайта Teleprogramma.pro, из жизни звезд шоу-бизнеса и спорта — в нашем традиционном дайджесте новостей.

Диана Арбенина высказалась об отъезде из России

Диана Арбенина на гастролях в Израиле ответила на вопрос об отъезде из России. Звезда «Ночных снайперов» заявила, что не планирует никуда уезжать: «Это [Россия] моя страна, этой мой народ, это мой дом. И я отнюдь не первая, кто до этого допер».

Нурлан Сабуров не торопится назад, в Россию

Стендап-комик Нурлан Сабуров с громкими скандалами завершил свой американский тур. Но домой не торопится. Юморист поколесил на кабриолете по местным улицам в компании с красоткой-женой Дианой, которая запечатлела их счастливые лица на память в соцсеть.

Криштиану Роналду привез домой новорожденную дочку

37-летний футболист Криштиану Роналду и его жена Джорджина понесли на днях страшную потерю. Новорожденный сын из близнецовой пары умер после родов. Но со второй крохой, дочкой, все в порядке. И одновременно счастливый и опечаленный, звездный отец привез жену с дочкой домой после выписки.

Бабкина про Пелагею: «Никогда не придет»

Звезда эстрады Надежда Бабкина не оставляет мысли объединить всех исполнителей народных песен под одно крыло. Она считает, что в этом жанре должна быть сплоченность и единодушие, однако, у нее ничего не вышло. Хотя молодежь сегодня очень талантлива – Марина Девятова, Пелагея, Лена Василек.

«Замечательно поют, но идеи нет. Пелагея никогда не придет. Я знаю. Не придет, потому что Пелагеей тоже кто-то руководит. Многие считают, что я злая, самовластная, грубая. У меня просто голос низкий, а так-то я сама нежность», — считает Бабкина.

Будина о Лазаревой: «И врагов не нужно!»

Татьяна Лазарева, эмигрировав в Испанию, изливается желчью и негативом в адрес России и земляков. Это тронуло актрису Ольгу Будину, и она не смогла промолчать, написав у себя в Telegram-канале:

«Уж насколько я стараюсь избегать репостов о своих коллегах, с которыми и врагов не нужно… Но одно потрясение от Татьяны Лазаревой чего стоит!».

Галкин показался из Израиля и похвастался достижениями

Максим Галкин выступил накануне с обращением к своим поклонникам в Сети. Телеведущий опроверг сообщения, что он не может продать билеты на свои концерты в Израиле. И похвастался, что принял решение о проведении еще двух дополнительных выступлений.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!