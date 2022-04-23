Как приготовить запеканку из картофеля и мясного фарша
Видео
Гречневые котлеты от Стеши
Видео

«Публично ей восхищаюсь»: Безруков признался в чувствах Матисон

Жена актера описывает в соцсетях их историю любви.

«Публично ей восхищаюсь»: Безруков признался в чувствах Матисон
Сергей Безруков. Фото: Global Look Press

На днях Сергей Безруков рассказал своим фанатам о том, что его жена Анна Матисон начала описывать их историю любви. Повествование, которое уже оценили фолловеры, режиссер выдает короткими рассказами на своей странице в соцсети с хэштегом lovestoryбезруков. А Безруков тем временем продолжает восхищаться супругой.

Сергей Безруков и Анна Матисон
Сергей Безруков и Анна Матисон. Фото: Global Look Press

«Сколько ее сценариев и текстов я уже видел – всегда замечаю, что увлекаюсь, мне очень нравится, как она пишет. Немного опасаюсь,  что Ане не понравится, что я публично ей восхищаюсь», — написал Безруков.

Напомним, Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон в 2016 году. Она подарила звезде «Бригады» троих детей – дочь Машу, сыновей Степана и Васю.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

 

Тэги

Сергей БезруковСергей Безруков и Анна МатисонСергей Безрукова последние новости