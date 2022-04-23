Бывшего подразнить: Ксения Бородина на массажном столе засветила пышное декольте

Телеведущая Ксения Бородина развелась с мужем Курбаном Омаровым в августе прошлого года. Но по-прежнему экс-супруг следит за жизнью бывшей и нет-нет да и подденет ее по какому-нибудь поводу.
На этот раз Бородина посетила салон красоты, где делала массаж лица. И во время процедуры не расставалась с телефоном, позируя себе для соцсетей и успевая что-то рассказывать зрителям о сеансе и уходе за собой.
Во время съемок красотка «подразнила» всех своим откровенным декольте, открывшимся благодаря приспущенной маечке. Наверняка и Курбан Омаров, который постоянно просматривает соцсети бывшей, уже успел оценить откровенный ракурс экс-возлюбленной.
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