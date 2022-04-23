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Галкин в минусе, у Пугачевой миллионов уже нет: сколько денег заработала звездная пара

По итогам 2021 года супруги показали свои доходы.

Галкин в минусе, у Пугачевой миллионов уже нет: сколько денег заработала звездная пара
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото личный архив

За прошлый год Максим Галкин и Алла Пугачева подали отчетность в налоговую. Как выяснилось, у телеведущего – убыточный бизнес, а примадонна значительно упала в доходе.

В цифровом выражении деньги звезд выглядят так. Максим Галкин, владеющий рекламным агентством «МГ Лаб», отчитался, что ушел в минус на 2,2 млн рублей. У Аллы Пугачевой тоже дела не идут в году: если годом ранее доход составлял 7,3 млн, то за 2021 год ее ООО «АБП» заработала всего 85 тысяч рублей, сообщает сайт «Комсомольская правда».

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Борис Кудрявов / КП

Правда, как заметило издание, перед налоговой звезды раскрывают не всю отчетность. Так что у многих есть ИП, через которое селебрити оформляют заказы и контракты, и публичной эта информация не становится.

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