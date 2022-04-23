«Глаз не оторвать»: Лопырева в вязаных микрошортах показала «бесконечные» загорелые ноги

Недавно Виктория Лопырева в очередной раз побывала на Мальдивах. Блондинка призналась своим фолловерам, что ей просто необходим был отпуск. После непродолжительного отдыха она направилась в Катар, который в скором времени будет принимать чемпионат мира по футболу.

Накануне Виктория опубликовала в своем телеграм-канале снимок, на котором позировала в вязаном комплекте – кроп-топе, микрошортах и укороченном джемпере. Тем самым модель похвасталась не только своими «бесконечными» ногами, но и свежим ярким загаром.

«Красотка! Глаз не оторвать! Вау!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Лопырева замужем за чиновником Игорем Булатовым. Пара воспитывает сына Марка Лео.

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