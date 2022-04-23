От госпитализации отказалась: беременная дочка Пригожина объяснила, почему ей потребовалась «скорая»

25-летняя дочь Иосифа Пригожина Даная сообщила подписчикам в Сети, что обращалась за помощью к медикам. Девушка беременна, поэтому напугала многих этим известием, ведь помощь ей оказывали врачи «скорой».

Когда Даная пришла в себя, то рассказала, что с ней произошло. Она перенервничала из-за новостей и комментариев в Интернете, касающихся ее семьи. И ей стало плохо. Но от госпитализации беременная девушка отказалась.

«На почве всего вот этого, наверное, сегодня и случился нервный срыв! Я потеряла сознание и мне вызвали скорую. Клянусь, я устала… Из-за злых несчастных журналистов, которые пишут лживые статьи. Я уж точно не хочу потерять дитя. Это самое сокровенное, что есть у меня в жизни! И семья! Ни себя, ни семью я в обиду не дам!» — рассказала девушка. И подчеркнула: «Со мной все хорошо! Я дома! Огромное спасибо всем за поддержку!».

Напомним, Даная Пригожина – старшая дочь продюсера. Она в марте вышла замуж и теперь ждет первенца. Свою беременность девушка рассекретила совсем недавно, подчеркнув, что срок у нее уже большой.

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