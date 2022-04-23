«Любить себя с лишними килограммами»: располневшая Анастасия Решетова открестилась от пластики

Модель и экс-возлюбленная Анастасия Решетова не раз признавалась, что сильно поправилась. Объемы у нее проявились и на лице, но это не стало у нее поводом для беспокойства. Девушка разоткровенничалась в микроблоге, что не собирается ничего менять в своей внешности.

«Я стала любить себя без прикрас и даже с лишними кг (много много лишних). Невероятно кайфовое чувство. Многие думают, что я делаю инъекции в лицо и мои знакомые в т.ч. Но я пока не начинала, так как хочу максимально отодвинуть этот момент до появления реальных причин», — написала модель.

Бывшая вице-мисс конкурса «Мисс Россия» показала, как выглядит без косметики. Она не постеснялась запечатлеть себя крупным планом, чтобы доказать, что у нее на лице все натуральное. И добавила, что увеличивает только губы.

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