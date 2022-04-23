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Элитная недвижимость: что стало с квартирой бабушки Урганта в центре Санкт-Петербурга

Специалисты считают то стоит она не менее 100 млн рублей.

Элитная недвижимость: что стало с квартирой бабушки Урганта в центре Санкт-Петербурга
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Бабушка Ивана Урганта, актриса Нина Ургант умерла в декабре прошлого года. В Санкт-Петербурге она жила в трехкомнатной квартире, которую ей подарил любимый внук в 2007 году. Недвижимость находится в самом центре города – на улице Глинки. Специалисты оценивают подобные в 100 млн рублей.

Спрос на такое жилье сейчас есть, но как говорят риэлторы, покупателей мало волнует, принадлежало ли жилье какой бы то ни было звезде.

Нина Ургант
Нина Ургант. Фото: Global Look Press

«Да, иногда люди на это ведутся, но когда встает вопрос денег, то, конечно, они выбирают аналогичный, но более дешевый вариант», — пояснил «КП-Петербург» эксперт в сфере недвижимости Александр Лебедев.

Кто живет в квартире – неизвестно, но точно известно, что продавать ее Ургант пока не намерен. Во всяком случае объявлений на специальных сайтах пока нет.

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