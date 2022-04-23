Элитная недвижимость: что стало с квартирой бабушки Урганта в центре Санкт-Петербурга

Специалисты считают то стоит она не менее 100 млн рублей.

Бабушка Ивана Урганта, актриса Нина Ургант умерла в декабре прошлого года. В Санкт-Петербурге она жила в трехкомнатной квартире, которую ей подарил любимый внук в 2007 году. Недвижимость находится в самом центре города – на улице Глинки. Специалисты оценивают подобные в 100 млн рублей.

Спрос на такое жилье сейчас есть, но как говорят риэлторы, покупателей мало волнует, принадлежало ли жилье какой бы то ни было звезде.

«Да, иногда люди на это ведутся, но когда встает вопрос денег, то, конечно, они выбирают аналогичный, но более дешевый вариант», — пояснил «КП-Петербург» эксперт в сфере недвижимости Александр Лебедев.

больше по теме Это лишь малая часть: сколько заработал Иван Ургант за прошлый год Шоумен отчитался о доходах со своего риэлтерского бизнеса.

Кто живет в квартире – неизвестно, но точно известно, что продавать ее Ургант пока не намерен. Во всяком случае объявлений на специальных сайтах пока нет.

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