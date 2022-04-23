Вид сзади: располневшая Бузова сверкнула пышным тылом, повиснув на шесте

Телеведущая и певица Ольга Бузова вовсю готовится удивлять поклонников на своем большом концерте «Вот она я!», который она перенесла с осени на июнь. Сейчас звезда оттачивает свое мастерство на шесте – танцы тоже будут в программе, и артистка хочет по-настоящему сразить зрителей.

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Тренировки на пилоне у Бузовой проходят практически ежедневно. Она уже способна составить конкуренцию профессиональным танцовщицам, и раз от раза ее мастерство растет.

На этот раз красотка взобралась на шест и принялась позировать на камеру, чтобы показать себя в микроблоге. Повернувшись задом, Бузова сверкнула своим пышным упругим тылом прямо в камеру.

Подписчики обратили внимание, что справиться с лишними объемами Бузова пока не смогла. Поскольку для тренировок девушка выбирает откровенные наряды, то ее фигура становится предметом обсуждения в Сети. Сама певица не раз каялась, что набрала вес.

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