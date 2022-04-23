«Признаюсь в любви израильскому зрителю»: Максим Галкин рассказал, что его связывает с заграницей

Шоумен уже почти два месяца живет на Ближнем Востоке.

Телеведущий Максим Галкин вышел на связь с подписчиками. Сейчас он находится в Израиле, куда улетел в конце февраля.

Шоумен объявил о старте продаж билетов на дополнительные свои концерты в июне, поскольку спрос превысил количество мест в его израильском туре. Но, получив волну хейта на это, решил объясниться. Он записал видео, в котором пояснил, что его связывает с Израилем.

«Говорят, что я раньше признавался в любви российскому зрителю, а теперь признаюсь в любви израильскому. Я всегда признавался в любви к замечательному израильскому зрителю. Вот сколько я сюда езжу, 20 лет, это знают все, кто был на моих концертах, я повторюсь, это 13-й тур. Я обожаю Израиль!» — заявил артист.

*Instagram — социальная сеть, запрещенная на территории Российской Федерации.

Галкин подчеркнул, что много раз был в Израиле, причем не только по работе. Здесь лечились его родители, также тут похоронена его мама.

Что касается любви к местному зрителю, то за нее он тоже оправдался: он одинаково сильно любит всех своих поклонников независимо от географии. И считает, что сейчас его упрекают незаслуженно.

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