Это лишь малая часть: сколько заработал Иван Ургант за прошлый год

Шоумен отчитался о доходах со своего риэлтерского бизнеса.

Несмотря на коронавирусные ограничения, многие звезды отечественного шоу-бизнеса неплохо заработали за прошлый год. Сайт «Комсомольская правда» обнародовал доходы некоторых отчитавшихся за прошлый год знаменитостей, причем, с оговоркой: это наверняка лишь малая часть того, что получили селебрити.

Ведь кое-кто из звезд проводит деньги еще и как индивидуальный предприниматель, поэтому итоговые цифры могут оказаться еще более внушительны.

Так, Иван Ургант имеет одну четвертую в агентстве недвижимости «Эванс». И по результатам 2021 года его чистая прибыль от этого бизнеса составила 1,8 млн рублей.

Сам Ургант еще получает деньги как телеведущий Первого канала, а еще за рекламные контракты как лицо многих кампаний. Итоговая цифра за счет этого выглядит значительно больше, но насколько – он сам не раскрывает.

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