«Доставайте улыбки»: Подольская показала, как подросший сынишка от Преснякова заливается смехом

Малыш так забавно это делает, что эмоции зашкаливают у всех.

Певица Наталья Подольская решила поделиться забавным видео со своим младшим сыном Ваней Пресняковым, на котором он заразительно смеется. Так она сообщила, что крохе уже исполнилось полтора годика.

Сидя на стульчике, сынок певицы не просто улыбается, а буквально заливается от смеха – мама с папой его очень сильно смешат.

«Сегодня моему солнцу Ивану полтора годика. Ваня — растворитель маминого сердца. И папиного. Сейчас и Вам достанется. Доставайте улыбки», — предупредила Подольская.

Малыш в кадре так задорно смеялся, что привел в умиление многих подписчиков звезды. «Хорошенький», «Лапочка», «Ну поднял настроение Ваня, умничка», «Какой хорошенький, сладенький…прелесть просто! Здоровья тебе и счастья, малыш!», «Позитивчик», «Просто солнышко улыбается», «Хохотунчик маленький», — пишут неравнодушные фолловеры в комментариях.

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