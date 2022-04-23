Похитительница сердец: Каролина Севастьянова блеснула красивым декольте в ванной

Гимнастка Каролина Севастьянова поделилась в Сети своим новым селфи из ванной, на котором показала обновленную прическу. Звезда подстриглась и завила волосы, уложив их набок, и продемонстрировала себя во всей красе.

Перед зеркалом спортсменка продемонстрировала не только свои роскошные локоны, но и красивое декольте, обнаружив его в черном платье на запах. Куда именно собралась эффектная спортсменка, она не уточнила, но по пятницам она обычно выходит в свет с подругами.

Напомним, Каролина Севастьянова победила в командном многоборье на Олимпиаде в 2012 году. Этой весной она стала участницей шоу «Звезды в Африке», на котором Никита Джигурда уступил ей свое место и покинул проект, а Анатолий Цой оказался сражен ее красотой..

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