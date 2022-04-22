«Как на другой планете»: куда улетела из страны жена Стаса Михайлова

Инна Михайлова села на самолет без мужа.

Стас Михайлов и Инна Михайлова редко появляются где-то по одиночке, заслуженно имея в шоу-бизнесе статус одной из самых крепких пар.

больше по теме Надо похудеть! Молодая жена Ивлева назвала свой вес после родов Сейчас Лера Куденкова взялась за фигуру и намерена распрощаться с лишними килограммами.

Удивительно, но на этот раз избранница музыканта решила совершить путешествие за пределы России без супруга. Инна Михайлова улетела в столицу Южной Кореи, а ее муж в это время остался на родине работать.

«Наши корейские друзья пригласили в гости… Как на другой планете. Добро и дружелюбие зашкаливает», — рассказала жена певца своим подписчикам.

Напомним, Инна и Стас Михайловы состоят в браке больше 10 лет, воспитывают двух совместных дочек. Также имеют наследников от первых союзов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.