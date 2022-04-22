Просто нереальная! Ида Галич похвасталась умопомрачительной фигурой

Блогер и ведущая Ида Галич никогда не отличалась худобой и модельными формами. А после рождения сына 31-летняя звезда и вовсе стала пышкой.
Как оказалось, Ида не захотела мириться с этим и мужественно распрощалась с лишним весом. Теперь знаменитость выглядит так, что модели позавидуют: тонюсенькая талия, упругие бедра, стройные ножки.
«Чувствую себя здорово!» — сказала в своем телеграме Галич.
По словам блогера, она радуется своему отражению в зеркале, но, если совсем честно, столь плоских живот, как на обнародованном фото, она видит только по утрам.
«К вечеру я беременный ламантин», — заявила Ида.
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