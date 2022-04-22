Надо похудеть! Молодая жена Ивлева назвала свой вес после родов

Сейчас Лера Куденкова взялась за фигуру и намерена распрощаться с лишними килограммами.

Примерно две недели назад Константин Ивлев, известный шеф-повар и ведущий канала «Пятница» стал в третий раз папой. Его вторая жена Лера Куденкова родила дочку Нику.

Журналистка призналась, что во время беременности не отказывала себе ни в чем. «Самое вкусное время в моей жизни», — сказала в личном блоге избранница знаменитого кулинара.

Правда, после появления маленького чуда на свет ей придется вплотную заняться фигурой, ведь она стала весить 69 кг. Два из них Лере удалось уже сбросить, осталось еще 7 лишних!

Отметим, что Куденкова решила кормить дочь при помощи бутылочки.

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