Правоохранительные органы определили виновных в стрельбе с участием Алека Болдуина

Стало известно, кто понесет ответственность за смерть оператора Галины Хатчис. Примечательно, что выстрелил в нее актер Алек Болдуин.

Несмотря на то что оператор умерла от руки Болдуина, артист признан невиновным. Более того, Алек Болдуин считает себя пострадавшей стороной в случившемся. Актер требует с организаторов съемочного процесса компенсацию за моральный ущерб. Также Болдуин настаивает, чтобы деньги были выплачены семье погибшей.

Управление по охране труда США (OSHA) провело расследование и установило виновным кинокомпанию, которая снимал фильм «Ржавчина». Руководителей проекта обвиняют в умышленном нарушении техники безопасности, которая привела к трагедии на съемочной площадке.

Наказание понесут эксперт по оружию фильма Ханна Гутьеррес Рид и продюсеры «Ржавчины». Их обвиняют в халатном отношении при подготовке реквизитов и рабочей площадки. Сообщили в theweek.com.

Напомним, ранее Алек Болдуин ответил на вопрос, почему они с женой продолжают заводить новых детей.

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