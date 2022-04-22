«Там столько манипуляций!»: Рудова рассказала, как она красит волосы

Несколько часов уходит на то, чтобы добиться идеального оттенка.

Наталья Рудова пожаловалась поклонникам, что уже два месяца не красила волосы, поэтому ее отросшие корни выглядят неприглядно.

Дело в том, что ее парикмахер работает в сложной технике и сейчас уехала жить за рубеж, выйдя замуж за иностранца.

«Меня красят по 4-5 часов. Это очень прикольный оттенок, но там столько манипуляций!» — сказала артистка в своем телеграме.

В итоге Рудову покрасил другой мастер, которую консультировал парикмахер актрисы. Как рассказала знаменитость, чтобы достичь желаемого результата, ее мелируют определенной техникой, тонируют и наносят розовый иллюмин.

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