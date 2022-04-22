Саймона Леваева или «Афериста из Tinder» арестовали в Испании

Сотрудники правоохранительных органов посмотрели документальный фильм о мошеннике и поэтому без труда узнали выдающего себя за другого.

Аферисту Саймону Леваеву, чье настоящее имя Шимон Хают, грозит тюремное заключение за поддельные водительские права.

Героя документального фильма «Аферист из Tinder» остановили сотрудники полиции Испании. Леваев ехал со своей очередной новой девушкой и застрял на испанском пляже. Хают подошел к сотрудникам полиции в надежде, что они его не узнают и помогут со сломанной машиной.

Однако полицейские были ознакомлены с личностью афериста и сразу же задержали Леваева. К тому же, у них было основание для этого. Дело в том, что Леваев ехал на автомобиле Maserati стоимостью 100 тысяч долларов. И он был арендован с помощью поддельных водительских прав.

Теперь аферисту грозит реальный тюремный срок, сообщает tmz.com.

Напомним, ранее Саймон Леваев обвинил Netflix за то, что они выставили его в неприглядном свете в фильме «Аферист из Tinder». Мужчина утверждает, что в картине его вина в махинациях преувеличена.

Леваев отрицает то, что обманывал девушек, с которыми знакомился в специальном приложении.

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