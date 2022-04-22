«Готов выступать перед любимым российским зрителем»: Галкин дал понять, что хотел бы вернуться в Россию

Максим Галкин признался в любви к своим поклонникам, заявив, что всегда будет верен своему зрителю.

После того, как Максим Галкин анонсировал свои выступления в Израиле, его российские поклонники признались, что обижены на него.

Галкин вот уже два месяца живет в Израиле, и пока ничто не говорит о том, что он намерен вернуться. В ответ Максим Галкин записал видеообращение, в котором признался в любви своим поклонникам.

«Я всегда относился и отношусь ко всем зрителям, перед которыми я выступал по всему миру, с большой любовью и благодарностью. И всегда об этом говорил. Будь то зритель в Дублине, Алма-Ате, Бишкеке, Баку, латвийских городах… Огромное количество городов всегда с удовольствием принимали меня, и приходили наши зрители, которые понимают русский язык и готовы слушать юмор на русском языке», — сказал на видео в микроблоге Максим Галкин.

Максим Галкин дал понять, что по-прежнему с трепетом относится к поклонникам в России. Но вернуться пока не может, поскольку здесь все его концерты отменены.

«И я до сих пор готов выступать перед любимым российским зрителем, как выступал всю жизнь и в маленьких городах, и в больших, независимо от того гонорара, который мне платили. Я всегда это ценил и ценю. Есть зрители, которым я буду верен всегда, где бы они ни жили. Для меня нет границ — есть зритель, зал, сцена», — объяснил свою позицию Максим Галкин.

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