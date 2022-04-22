Жасмин надела для выставки наряд с женственными и грубыми вещами одновременно

Исполнительница Жасмин разместила в личном микроблоге свежее фото с выставки современного искусства. Примечательно, что для культурного вечера артистка надела противоречивый наряд.
Жасмин скомбинировал в одном образе мужественность и женственность.
Несмотря на непохожесть вещей в аутфите Жасмин, образ получился гармоничным. Певица отдала предпочтение платью до колена с цветочным принтом. Крупные бутоны голубого и фиолетового цветов украсили черную ткань наряда.
Поверх женственного платья Жасмин накинула грубую косуху из кожи. Оверсайзный крой куртки артистка дополнила ботинками на рельефной подошве.
Аутфит Жасмин был пропитан сочетанием нежности и брутальности. Исполнительница завершила образ нюдовым макияжем, подкрученными локонами и тонкими колготками.
Напомним, ранее Жасмин поверх алого платья с большим разрезом в зоне декольте накинула зеленое пальто. Предмет верхнего гардероба елочного цвета артистка дополнила меховой сумкой и классическими лодочками на шпильке.
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