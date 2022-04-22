«Она предложила выпить кофе»: как Пугачева чуть не стала любовницей известного ведущего

Отар Кушанашвили до сих пор жалеет, что отказал Примадонне.

Известный журналист и ведущий Отар Кушанашвили в последнее время частенько упоминает имена Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Комика он просит россиян не трогать, потому что он «божья тварь».

Встал Кушанашвили и на сторону Пугачевой в перепалке со священником. Он полагает, что служитель культа не должен так выражаться относительно публичных людей.

Как оказалось, много лет назад, когда «Галкину три годика было», журналист чуть не стал любовником Пугачевой. По крайней мере, он так полагает и на это надеется.

«Зашел в ее квартиру. Она была замужем в те годы за Киркоровым. Она мне предложила выпить. Я не остался на кофе», — сказал Отар Кушанашвили в шоу «Алена, блин!»

По словам ведущего, он жалеет об этом, ведь его жизнь могла сложиться иначе в разных смыслах — «и в интимном плане, и в общественно-политическом. «Она ко мне очень тепло относилась», — признался Отар.

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