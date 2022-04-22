«В паспорте указано пятого июня»: Зара объяснила, почему у ее отца два дня рождения

Исполнительница Зара разместила в личном микроблоге фотографии из семейного альбома. Таким образом знаменитость поздравила любимого папу с днем рождения.

Артистка отметила, что у ее отца целых два дня рождения.

«Папа родился 22 апреля, а в паспорте указано 5 июня. Дедушка рассказывал, что был так рад рождению мальчика, что праздновали больше двух с половиной месяцев. Поэтому папа получает поздравления два раза в год», — призналась артистка.

«У меня всегда были особые с ним отношения. Мне повезло родиться именно его дочерью. Папочка, родной, будь здоров. Всего, чего я достигла, — это благодаря твоей вере в меня. Очень люблю тебя! Хоть и нечасто говорю об этом. А как обожают тебя внуки. Береги себя и маму, родненький. Твоя Зара. P.S. Захотелось поделиться с вами архивными фотографиями. Наш альбом знает и помнит сотни важных семейных событий», — написала исполнительница в своем микроблоге.

Напомним, ранее Зара поздравила младшего сына с первым юбилеем.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.