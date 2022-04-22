«Мое тело не слушалось меня»: Крис Дженнер вспомнила, как лишилась ребенка

Бизнесвумен Крис Дженнер призналась, что в молодости у нее был выкидыш.

Знаменитость была в отчаянии, так как хотела еще детей. Но не могла родить.

«Я постоянно была в подавленном состоянии. Брюс не мог меня успокоить и не знал, как помочь. Мое тело не слушалось меня: я хотела встать, но продолжала лежать, я хотела остановиться, но продолжала идти. Мне было очень тяжело», — призналась Дженнер.

Справиться с депрессией после выкидыша и поправить здоровье бизнесвумен помогла подруга Николь Браун.

«До того, как я забеременела Кендалл, у меня произошел выкидыш. Я была на третьем месяце. Если бы не Николь, я не знаю, что бы со мной было», — добавила Крис.

«Я никогда раньше не бегала. Но Николь пообещала, если я начну тренироваться, то обязательно забеременею снова. Мне ничего не оставалось, я ведь так хотела еще детей», — заявила Крис во время новой серии реалити-шоу о семье Кардашьян-Дженнер на канале Hulu.

Напомним, ранее дочь Крис Дженнер рассказала о своей проблеме с появлением ребенка. Кортни Кардашьян не может забеременеть.

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