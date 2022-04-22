«Меня может поднять только женщина»: Бузова поняла свою ошибку в отношениях с мужчинами

Ольга Бузова и Клава Кока приняли участие в испытании, которое устроили для сибирской силачки Марии Пежемской на шоу «Талант» канала «Пятница».

Как пишет КП, 26-летнюю спортсменку из Братска заметили в социальных сетях продюсеры передачи и пригласили на съемки. В Интернете очень популярно видео, где Мария тащит за собой 13-тонный грузовик. Она также с легкостью жмет от груди 75 кг.

Клаву Коку и Ольгу Бузову Мария Пежемская усадила на качели с разных сторон и подняла вверх.

«Я всю жизнь мечтала сесть на шею мужчине, а оказалось, что меня может поднять только женщина», — призналась Бузова.

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