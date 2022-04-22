«Дважды бабка»: 53-летняя писательница Оксана Робски показала новорожденного внука

Прекрасной новостью со своими подписчиками поделилась писательница и светская львица, 53-летняя Оксана Робски.

В микроблоге она показала снимок новорожденного младенца, облаченного в боди цвета хаки. Как оказалось, на фото маленький внук Оксаны Робски Мика.

«Дважды бабка Российской Федерации», — подписала кадр Оксана Робски.

Подписчики принялись поздравлять счастливую бабушку с рождением второго внука.

«Отметим», — пообещала в комментариях Оксана Робски.

Кроме этого, она сообщила, что намерена написать новую книгу. И это уже будут сказки.

В последнее время Оксана Робски редко выходит в свет. Большую часть своего времени писательница посвящает семье — мужу, детям и внукам.

Сейчас Оксана Робски замужем в шестой раз. Очередная ее свадьба состоялась в 2015 году.

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