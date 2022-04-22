«Становлюсь пластичнее?»: обиженная на поклонников Бузова зазвала танцем на пилоне

36-летняя Ольга Бузова решила приобрести новые навыки, которые могут помочь ей в карьере и просто для души. Во-первых, певица решила научиться играть на пианино и наняла репетитора.
И, во-вторых, стала заниматься танцами на пилоне. После первого опыта бедную артистку раскритиковали в пух и прах. Многим фолловерам показалось, что Бузова недостаточно пластична. Впрочем, как всегда, нашлось немало и тех, кто счел ее хореографию идеальной.
Выкладывая в свой телеграм новый танец, Ольга Бузова предусмотрела возможность очередной порции хейта и отключила комментарии к видео.
«Начали вчера учить новый танец. Мне кажется или я становлюсь пластичнее?» — спросила своих подписчиков знаменитость. Но вряд ли она сможет получить ответ.
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