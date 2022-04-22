«Встречаешь свою душу»: Рита Дакота вспомнила, как познакомилась с Федором Белогаем

Клипмейкер чуть не потерял певицу в этом году.

Исполнительница Рита Дакота поведала историю знакомства с возлюбленным Федором Белогаем в своем телеграме.

Дакота и Белогай ощутили любовь с первого взгляда. Однако отношения звезд начались не сразу. Будущая пара решила вначале заняться саморазвитием.

«Мы с Федей познакомились в 2018-м на Бали. Сразу сильно залипли друг на друге. Знаете, это ощущение, которое в книгах описывают — «словно встречаешь свою душу, только в теле другого человека». Так и было, клянусь: смотришь в эти глаза и помнишь, что смотрел в них уже тысячи раз до этого», – призналась певица.

«Но парой мы тогда так и не стали. И отношения не начали. Я улетела жить в Россию, Федя улетел жить в Кейптаун. Мы отпустили друг друга. И только в 2019-м, через год, мы встретились в Лос-Анджелесе. Взялись за руки и больше не расставались», — добавила Дакота.

Напомним, ранее Рита Дакота впервые привела дочь на маникюр и педикюр.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.