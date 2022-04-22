«Без прикрас»: Анастасия Решетова показала себя без косметики

Модель Анастасия Решетова разместила в личном микроблоге фото без обработки. Примечательно, что на знаменитости не было ни грамма косметики.

Экс-избранница шоумена Тимати рассказала, какие косметологические процедуры делает. Решетова опровергла слухи о том, что прибегает к многочисленным инъекциям в лицо.

«Я стала любить себя без прикрас и даже с лишними килограммами (много-много лишних). Невероятно кайфовое чувство. Многие думают, что я делаю инъекции в лицо и мои знакомые в том числе. Но я пока не начинала, так как хочу максимально отодвинуть этот момент до появления реальных причин. Все, что я делала и делаю, – это только гиалуронка в контур губ. Как думаете, когда пора прийти к косметологу с более серьезными запросами?», – поделилась Решетова.

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Напомним, ранее Анастасия Решетова рассказала об изменениях своей фигуры. Поклонники и знакомые думают, что модель находится в положении. Однако Решетова всего лишь перестала изматывать себя тренировками и правильно питаться.

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