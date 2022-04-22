В сливочных тонах: Федор Стрелков из «Дома-2» подготовил кроватку для новорожденного сына

Экс-участники проекта Федор Стрелков и Анита Кобелева в ближайшее время впервые станут родителями.

Бывшие участники «Дома-2» Федор Стрелков и Анита Кобелева ждут появления на свет своего первенца.

Наследник пары родится в самое ближайшее время. Сейчас Федор Стрелков и Анита Кобелева заняты последними приготовлениями к предстоящему родительству.

В микроблоге Федор Стрелков поделился видео, на котором показал, как выглядит кроватка их будущего новорожденного сына.

Все оформлено в спокойных, сливочно-бежевых тонах. По периметру кровати лежат подушки, чтобы малышу было комфортно.

«Смотрите, у нас кроватка максимально наполнена. И вот такая штучка есть для мелкого», — сказал в кадре Федор Стрелков.

Он показал мобиль с игрушками. Подвесной аксессуар двигается по окружности, словно карусель, и издает музыку.

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