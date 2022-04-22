Повезло Пугачевой! Галкин в облегающих лосинах и плотном поло сверкнул рельефными мышцами на променаде

С конца февраля Максим Галкин вместе со своей женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри живет в Израиле. Примадонна заверяет своих поклонников, что это отпуск.

Теперь он плавно перетек в гастроли по городам еврейской земли. Стартует тур в мае и заканчивается в середине июня.

И какие бы трудности и проблемы ни приписывали Максиму Галкину на чужбине, выглядит он просто прекрасно! В личном блоге он обнародовал кадры со своей очередной велосипедной прогулки.

На них видно, как муж Аллы Пугачевой посвежел, загорел, похорошел, а его облегающая одежда в виде поло и лосин только подчеркнула рельефность мышц.

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