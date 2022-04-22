«Потом продолжало колбасить»: Светлана Иванова стала больше нервничать после съемок в «Обоюдном согласии»

Исполнительница главной роли в нашумевшем сериале Валерии Гай Германики поделилась подробностями съемочного процесса «Обоюдного согласия». Светлана Иванова до сих пор не может прийти в себя после проекта.

Участие в новом сериале с трудом далось актрисе.

«В свое время меня звали на пробы в сериал «Краткий курс счастливой жизни». Я тогда не пошла, потому что про Леру актрисы рассказывали всякие ужасы: говорили, что она очень жесткая, слишком принципиальная — с ней многие ссорились, кто-то уходил с проб, кого-то она сама выгоняла. Теперь я знаю, что не всегда надо верить чужим оценочным суждениям — лучше ориентироваться на собственные ощущения», — призналась Иванова в беседе с Elle.ru.

«Не так давно, когда агент мне показал сценарий «Обоюдного согласия», я с огромным интересом его прочитала, пришла на пробы — и они были классные. Хотя до самых съемок меня потом продолжало колбасить: до конца не была уверена в том, что я тот самый человек, который должен сыграть эту роль», — добавила Иванова.

«Колбасит» актрису и после окончания съемок. Светлана похудела на четыре килограмма и стала много нервничать.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.