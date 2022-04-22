«Так никогда бы больше не поступила!»: Белоцерковская жалеет о романе со Шнуровым

Блогер Ника Белоцерковская заявила, что хотела поддержать Шнурова. Но в итоге заняла место его экс-жены.

Белоцерковская сблизилась со Шнуровым, когда у него начались проблемы в отношениях с возлюбленной. Вероника Белоцерковская не заметила, как окончательно вытеснила Матильду Шнурову из жизни певца.

«Неприятная история, я сделала огромную глупость! Если сначала все было направлено на то, чтобы вернуть Мотю, потом мы стали союзниками против нее. Я так никогда бы больше не поступила! Тогда Сергея бесконечно было жалко. Он бегал как гномик с ключиком на тебя, и не знал, кому его вручить. И вот наконец-то он нашел», — вспомнила Белоцерковская.

«Я была на пике развода, дележа имущества… Мы с Сережей говорили на одном языке. Мы считали, что нас пытались обобрать и выкинуть на улицу, поэтому мы превратились…» — рассказала блогер в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

51-летняя Белоцерковская жалеет, что начала отношения с музыкантом. Знаменитость уверена, что если бы она не вмешалась, Матильда и Сергей были бы вместе.

Напомним, ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за высказываний Ники Белоцерковской.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.