Валерия станцует, а Монстрик убежит от ведущего: поклонники «Маски» предсказали события второго полуфинала шоу

Телезрители с нетерпением ждут нового выпуска «Маски» в эфире НТВ.

В ближайшее воскресенье, 24 апреля, телеканал НТВ покажет второй полуфинал шоу «Маска». К этому моменту в проекте остались пять участников — Пчела, Анубис, Мухомор, Дракон и Монстрик.

В телеграм-канале шоу «Маска» телезрителям предложено угадать, как будут развиваться события во втором полуфинале.

«Друзья, продолжаем рубрику «Бинго». Пишите свои варианты ответов в комментарии под этим постом. И уже в это воскресенье мы проверим вашу интуицию», — говорится в публикации.

Под ней предложено несколько вариантов. Поклонники проекта тут же включились в игру и стали предлагать свои версии будущих событий в эфире.

«Тимур Батрудинов угадает кто под Маской», «Пусть Регинка, наконец, отгадает», «Тимур Родригез отгадает гостевую маску. Прозвучит песня в жанре поп. Монстрик будет убегать от Славы», «Валерия танцевать будет», — высказались фанаты «Маски».

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