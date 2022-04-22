«Как сильно он изменил мой мир»: Андрей Черкасов признался в любви к маленькому сыну

Бывший участник «Дома-2», а ныне его ведущий Андрей Черкасов в браке с женой Кристиной воспитывает единственного сына Святослава.

22 апреля наследнику телеведущего исполнилось два года. Андрей Черкасов публично поздравил сына с днем рождения и признался ему в любви.

Два последних года своей жизни Андрей Черкасов назвал самыми счастливыми.

«Святославу — 2 года! Самые счастливые 730 дней в моей жизни! Наш свет! Наша душа! Наше счастье! Если бы этот чудесный мальчик знал, как сильно он изменил мой мир! Моя отцовская любовь не знает границ, она сделала меня сильнее, увереннее, мудрее, лучше. Мой сын! Моя кровь! Мой Святослав!» — восторженно написал о ребенке Андрей Черкасов.

Подписчики ведущего «Дома-2» поздравили счастливого отца и его наследника с прекрасной датой, пожелав малышу и его родителям счастья и здоровья.

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