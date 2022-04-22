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Оператор Астахов рассказал, как Балабанов заставил Салтыкову снять трусики на съемках «Брат-2»

По его словам, только после этого режиссер успокоился.

Оператор Астахов рассказал, как Балабанов заставил Салтыкову снять трусики на съемках «Брат-2»
Ирина Салтыкова. Фото: Global Look Press

Кинооператор Сергей Астахов, который снимал фильм «Брат-2», в эфире программы «Центральное телевидение» раскрыл любопытный момент со съемок.

Ирина Салтыкова
Ирина Салтыкова. Фото: кадр из программы «Центральное телевидение»

Одной из самых запоминающихся сцен, безусловно, стала с участием певицы Ирины Салтыковой, где она находится в ванной-аквариуме. При этом изначально певица залезла в ванную в трусиках.

«Монитор, где сидел Балабанов, находился в другой комнате. Леша говорит: «Ира, Ира, видно трусы. Поправь». Она поправляла. Он кричит: «Все равно видно». В итоге она встала, сняла трусы и села. При этом был только я. И тогда Балабанов успокоился. Так был снят этот кадр».

Сергей Астахов

Напомним, что часть сцен фильма «Брат-2» снималась в московской квартире исполнительницы, где Ирина Салтыкова только сделала ремонт. Она установила необычную ванну-аквариум, которая как раз есть в фильме.

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Тэги

Алексей БалабановИрина СалтыковаПрограмма "Центральное теелвидение"Сергей АстаховФильм "Брат-2"