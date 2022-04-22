Фриске: пережить смерть любимой сестры и в 36 впервые стать мамой

Сестра покойной Жанны Фриске призналась, что только сейчас почувствовала себя по-настоящему счастливой.

Наталья Фриске всегда была очень близка со своей старшей сестрой, ныне покойной певицей Жанной Фриске.

Несмотря на двенадцатилетнюю разницу в возрасте, родственницы очень дружили. Одно время Наталья Фриске выходила на сцену вместе с Жанной. Но она быстро поняла, что шоу-бизнес — это не для нее.

Наталья Фриске всегда мечтала о семье. Она вышла замуж за любимого мужчину, но в этом браке не родилось детей. Не помогла даже процедура ЭКО.

Забеременеть Наталья Фриске смогла только в 35 лет. А восьмого апреля, незадолго до своего дня рождения, она впервые стала мамой. У Натальи родилась дочка Луна.

Фриске признается, что только сейчас почувствовала себя счастливым человеком.

«Мне 36! И теперь я могу смело сказать, что я счастлива, теперь у меня есть самый главный подарок — мой маленький комочек счастья», — написала Наталья Фриске в микроблоге в день своего рождения.

Но открытая рана на ее сердце пока остается. Наталья Фриске и ее родители не могут видеться с сыном Жанны Фриске, Платоном. Папа мальчика Дмитрий Шепелев препятствует общению ребенка с родственниками его покойной мамы.

Наталья не раз признавалась, что главным желанием ее жизни является встреча с сыном покойной сестры, чью смерть она перенесла очень тяжело.

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