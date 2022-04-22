Принц Гарри спровоцировал неловкий момент для своего брата Уильяма

В новом интервью супруг Меган Маркл выдал фразу, которая взволновала прессу и королевский двор.

Недавнее интервью британского принца Гарри и его высказывания о бабушке-королеве уже поставили принца Уильяма и его супругу в неловкую ситуацию.

Так Гарри сказал, что пытается следить, чтобы королева «была защищена и окружала себя нужными людьми».

21 апреля Уильям и Кейт Миддлтон приехали с визитом в лондонскую штаб-квартиру Комитета по чрезвычайным ситуациям. И там одна из журналистов задала герцогам Кембриджским провокационный вопрос.

«Сэр, королеве нужна защита?» — крикнула телеведущая принцу Уильяму, когда тот вышел из здания.

Но, как сообщает Daily Mail, представитель королевской семьи не стал отвечать – он поспешно сел вместе с женой в автомобиль и уехал.

Издание добавляет, что сотрудники Букингемского дворца, которые рьяно заботились о королеве во время пандемии и ранее, весьма негативно восприняли намек на то, что Елизавете II нужна дополнительная защита. Приближенные монарха вообще недолюбливают Гарри за то, что он сливает американской прессе моменты личных отношений в британской королевской семье, делая на этом доллары.

Напомним, что 21 апреля британской правительнице исполнилось 96 лет, она спокойно отметила праздник в поместье Сандрингем.

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