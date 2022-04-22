«Что там в этой маленькой головушке происходит?»: Анастасия Решетова показала будни заботливой матери

Среди последних публикаций в «Телеграме» бывшей возлюбленной шоумена Тимати Анастасии Решетовой появилась запись с ее сыном Ратмиром. Знаменитость вместе с наследников читали сказки.

Примечательно, что в последнее время Решетова снова стала делиться жизнью сына. Анастасия больше не скрывает, как проводит время со своим любимым мальчиком.

Решетова продемонстрировала будни матери в социальных сетях.

«Сама серьезность, но сосредоточенность. И что там в этой маленькой головушке происходит?» – поинтересовалась Анастасия, увидев реакцию сына на сказку.

Ратмир действительно выглядел сосредоточенным во время чтения книги с родительницей. Недавно сын Решетовой сам научился читать и считать. Мальчик восхищает маму и ее поклонников своими способностями к учебе.

Напомним, ранее Анастасия Решетова рассказала об образовательных планах сына. Знаменитость со следующего года хочет отдает сына в детский сад. Модель не представляет, каким станет ее наследник. Если уже в последнее время Ратмир радует ее своими достижениями.

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