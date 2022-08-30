39-летняя Михалкова дала фору юным красоткам, показав фигуру «восьмерку»

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова показала, что у нее еще есть порох в пороховницах.

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В своем телеграме артистка выставила манящий кадр, на котором приподнимает кофту и показывает безупречную фигуру с тонкой талией и округлыми бедрами в форме восьмерки.

Как известно, она считается эталонной, именно к ней стремится большинство женщин.

Согласитесь, в свои 39 лет Юлия Михалкова может дать фору юным красоткам.