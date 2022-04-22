«Сколько он пьет»: Дилара рассказала, как терпела зависимость Моргенштерна

Бывшая жена Моргенштерна — Дилара Зинатуллина — заявила, что до сих пор помнит обиды на экс-возлюбенного. Знаменитость знает, что артист злоупотребляет спиртным, но ничего не может поделать.

Дилара хочет, чтобы у Моргенштерна все было хорошо.

«Любовь — это когда ты просто хочешь, чтобы у него все было хорошо, какие бы между вами ни были конфликты и обиды. Я вот во многом его не понимаю, до сих пор злюсь, до сих пор за многое не простила, но мне кажется могла бы ради него убить. Не представлю, чтобы кому то я позволила его обидеть или навредить», — рассказала Дилара в Telegram.

«Послушайте, я вас очень люблю, но то, сколько он пьет, не ваше дело и даже не мое… Теперь уже… Вы мне часто пишете про это, но зря. Я поделать ничего не могу», — отметила 22-летняя бизнесвумен.

Напомним, ранее Дилара назвала причину расставания с Моргенштерном. Блогер призналась, что она не смогла сохранить интерес в отношениях с артистом после заветного «да» в ЗАГСе.

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