«Его уважают. Зовут дядя Миша»: Горевой рассказал, чем занимается в колонии Ефремов

По словам актера, его давний товарищ работает, как и все люди.

Актер Михаил Горевой в эфире «Центрального телевидения» рассказал, как чувствует себя его давний друг Михаил Ефремов, который находится в колонии.

«Работает точно также, как и все люди. Его уважают. Зовут дядя Миша. Это очень приятно. Но из-за мелкой работы, а он человек немолодой, он теряет зрение». Михаил Горевой

Напомним, что Михаил Ефремов отсидел в колонии уже 16 месяцев. За это время он получил несколько поощрений за свое хорошее поведение.

Добавим, что Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП в центре Москвы в 2020 году. Он находится в колонии в Белгородской области.

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