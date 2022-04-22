«Я у вас костью в горле стою с 2014 года»: Наргиз обратилась к журналистам после отъезда в Узбекистан

Певица Наргиз Закирова в «Телеграме» записала гневное обращение к журналистам, после того как в СМИ прошли новости о ее отъезде в Узбекистан.

«Всего семь процентов из ста есть журналистов с хорошим слогом. Я знаю, что вы вынуждены это делать. Вы, господа, совершенно несвободны. Не можете излагать, что думаете. Свою гражданскую позицию я высказала давным-давно. Высказала я эту позицию в своих соцсетях». Наргиз Закирова

По словам Наргиз, не надо переворачивать факты и говорить, что 22 апреля она якобы проснулась и что-то сказала. «Меня это совершенно не обижает и не удивляет. Я, собственно говоря, хорошо осведомлена о работе желтой прессы. Они совершеннейшие дилетанты. Им интересны те вещи, которые для меня считаются дурным тоном. Правьте свою информацию. Доносите хоть толику правды до людей. Я знаю, что у вас есть ко мне определенное отношение. Я у вас костью в горле стою с 2014 года. И эта кость все больше разрастается. Для меня честь, что вы про меня пишите. Если бы я ничего не представляла из себя, то обо мне ничего бы не писалось. Даже плохого», — заявила Наргиз Закирова.

Ранее Наргиз Закирова сообщила об отъезде в Узбекистан. При этом в ее соцсетях часто появлялись украинские флаги.

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