«Алиментщики»: Тигран Салибеков поделился снимком с Сашей Гобозовым и Женей Кузиным

Бывшие участники «Дома-2» Тигран и Юлия Салибековы находятся в состоянии бракоразводного процесса.

На днях в суде было решено, что Тигран будет выплачивать сорок тысяч алиментов каждый месяц на содержание троих сыновей – Эльдара, Ролана и Баграта.

На днях Тигран Салибеков встретился со своими товарищами по несчастью – разведенными экс-участниками «Дома-2» Сашей Гобозовым и Женей Кузиным. У Гобозова от брака с Алианой Устиненко подрастает сын Роберт, у Кузина двое детей – сын Митя от Риты Агибаловой и дочка от Саши Артемовой.

Селфи в компании Гобозова и Кузина Салибеков поделился в микроблоге.

«Алиментщики», — подписал кадр Тигран Салибеков.

Аудитория Тиграна Салибекова немедленно бросилась отчитывать его за эту фразу.

«Ой какая же это гордость… жалко вас», «Нашел, чем хвастаться», «Нашли, чем гордиться. Лучше бы написали «отцы». Хотя какие из вас отцы», — высказались в Сети.

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