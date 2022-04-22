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«Алиментщики»: Тигран Салибеков поделился снимком с Сашей Гобозовым и Женей Кузиным

Бывшие участники «Дома-2», разведенные отцы вместе провели время.

«Алиментщики»: Тигран Салибеков поделился снимком с Сашей Гобозовым и Женей Кузиным
Тигран Салибеков с сыном Багратом. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2» Тигран и Юлия Салибековы находятся в состоянии бракоразводного процесса.

На днях в суде было решено, что Тигран будет выплачивать сорок тысяч алиментов каждый месяц на содержание троих сыновей – Эльдара, Ролана и Баграта.

На днях Тигран Салибеков встретился со своими товарищами по несчастью – разведенными экс-участниками «Дома-2» Сашей Гобозовым и Женей Кузиным. У Гобозова от брака с Алианой Устиненко подрастает сын Роберт, у Кузина двое детей – сын Митя от Риты Агибаловой и дочка от Саши Артемовой.

Селфи в компании Гобозова и Кузина Салибеков поделился в микроблоге.

Тигран Салибеков, Саша Гобозов и Женя Кузин
Тигран Салибеков, Саша Гобозов и Женя Кузин. Фото: соцсети.

«Алиментщики», — подписал кадр Тигран Салибеков.

Аудитория Тиграна Салибекова немедленно бросилась отчитывать его за эту фразу.

«Ой какая же это гордость… жалко вас», «Нашел, чем хвастаться», «Нашли, чем гордиться. Лучше бы написали «отцы». Хотя какие из вас отцы», — высказались в Сети.

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«Дом-2»Александр ГобозовЕвгений КузинТигран СалибековЮлия Салибекова