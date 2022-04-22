«У каждого свой подход к герою»: Собчак встала на защиту Шихман после критики Рудковской

Как отметила светская львица, она не готова согласиться со своей давней подругой.

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в «Телеграм» встала на защиту журналистки Ирины Шихман, о которой ранее не совсем приятно и корректно высказалась продюсер Яна Рудковская.

«Все знают еще об одном интервью, но я не готова согласиться с Рудковской про «мухомор» и «поганку». Я за то, что у каждого интервьюера свой подход к герою». Ксения Собчак

Ранее Яна Рудковская заявила, что журналистка Ирина Шихман не может считать себя конкуренткой в профессиональном плане светской львицы Ксении Собчак. По ее мнению, у Собчак авторитета намного больше благодаря многолетнему знакомству со многими героями. Шихман же лично из звезд никто не знает.

При этом Яна Рудковская назвала Ксению Собчак ярким и сказочным мухомором, а Ирину Шихман — бледной поганкой на фоне светской львицы.

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