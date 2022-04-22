«Общение заканчиваю»: Пригожин пообещал сменить номер и больше не разговаривать с журналистами

Продюсер хочет наказать всех, кто исказил смысл его интервью.

Продюсер Иосиф Пригожин в «Телеграм» заявил, что заканчивает общение с журналистами, которые регулярно перевирают факты о нем и его слова.

Как отметил Иосиф Пригожин, в Сети в последнее время появилось очень много фальшивых заголовков. Журналистов он назвал недобросовестными людьми.

«Ложь тиражируется и обесцениваются слова и отношения. Меня это очень бесит. Общения заканчиваю. Все, что захотят узнать — уже теперь не напрямую точно. Меняю номер и блокирую всех, кто исказил все интервью и смысл моих слов». Иосиф Пригожин

больше по теме Пригожин назвал страну, паспорт которой хотел бы получить Продюсеру симпатичны ОАЭ.

Ранее в Сети появились материалы, в которых утверждалось, что Иосиф Пригожин хочет получить гражданство ОАЭ. Также пошли слухи, что он может переехать в Израиль.

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