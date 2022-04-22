«Общение заканчиваю»: Пригожин пообещал сменить номер и больше не разговаривать с журналистами

Продюсер Иосиф Пригожин в «Телеграм» заявил, что заканчивает общение с журналистами, которые регулярно перевирают факты о нем и его слова.
Как отметил Иосиф Пригожин, в Сети в последнее время появилось очень много фальшивых заголовков. Журналистов он назвал недобросовестными людьми.
«Ложь тиражируется и обесцениваются слова и отношения. Меня это очень бесит. Общения заканчиваю. Все, что захотят узнать — уже теперь не напрямую точно. Меняю номер и блокирую всех, кто исказил все интервью и смысл моих слов».
Ранее в Сети появились материалы, в которых утверждалось, что Иосиф Пригожин хочет получить гражданство ОАЭ. Также пошли слухи, что он может переехать в Израиль.
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