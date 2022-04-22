«Русские люди мне роднее»: живущая в Штатах звезда фильма «Вор» — о разнице в отношении к женщинам у нас и за океаном

Екатерина Редникова часто приезжает на родину, однако большую часть времени проводит в Америке.

Екатерина Редникова прославилась после съемок в фильме «Вор». В этой ленте она снималась вместе с Владимиром Машковым. При том что актриса уже давно живет в Америке, на родине о ней не забывают. Редникова часто приезжает в Россию, здесь она востребованная актриса. Сын Екатерины — Лавруша (так актриса ласково называет мальчика. — Прим. ред.) — с детства учит два языка. Со звездной мамой он говорит только по-русски, хотя учится в американской школе.

Как-то Екатерина рассказала, какое отличие она заметила в отношении к женщинам, живя за океаном. И хотя Редниковой ближе русский человек, с его взглядами на жизнь и менталитетом, актриса не может не уважать американских мужчин за их трепетное отношение к слабому полу.

«Поскольку американские женщины более эмансипированные, то и мужчины здесь больше под них подстраиваются. У нас же сильный пол разбалован. Всегда считалось, что женщин в России больше, чем мужчин. А в США наоборот. У нас все женщины — красавицы, но мужчины считают, что это они осчастливливают их своим присутствием. А в Штатах если парень находит красавицу, то будет вокруг нее ходить на цыпочках. Конечно, русские люди мне роднее: у нас свой юмор, менталитет. Но невозможно не признать, что среднестатистическое отношение американских мужчин к женщинам намного более уважительное», — приводит Wday слова Екатерины Редниковой.

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