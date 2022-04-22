«Со мной говорит по-русски»: звезда фильма «Вор» — о том, каким растет ее американский сын

Лавруша, как актриса ласково называет сынишку, часто бывает на малой родине.

Екатерина Редникова — мама девятилетнего сынишки Лавра. Первенец актрисы из культовой драмы «Вор» появился на свет в Лос-Анджелесе. В одном из своих редких интервью партнерша Владимира Машкова, которая уже давно живет в Штатах, рассказала о воспитании наследника.

По словам актрисы, ее Лавруша всегда говорит с ней исключительно на русском. С четырех лет мальчик пишет и читает на двух языках. И хотя Лавр ходил в русский садик, учится он в американской школе. Редникова гордится тем, что ее сынишка не забывает свои корни. Екатерина часто привозила мальчика на малую родину, чтобы он не потерял свои истоки.

«Лавруша с четырех лет пишет и читает на двух языках. И со мной, и со своим папой он говорит по-русски. Сын ходил в русский детский садик, а там подход к образованию очень серьезный. К пяти годам он умел читать, писать и считать. Тогда я уезжала сниматься в Краснодаре в сериале «Ласточка» и забрала на четыре месяца ребенка с собой. Помню, мы проезжали какие-то названия городов, вывески, и он их читал. В следующем году два месяца жил со мной на съемках «Подольских курсантов». И когда он погружается в русскую среду, я удивляюсь прогрессу его языка», — приводит Wday слова Екатерины Редниковой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!