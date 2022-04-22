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«Со мной говорит по-русски»: звезда фильма «Вор» — о том, каким растет ее американский сын

Лавруша, как актриса ласково называет сынишку, часто бывает на малой родине.

«Со мной говорит по-русски»: звезда фильма «Вор» — о том, каким растет ее американский сын
Владимир Машков и Екатерина Редникова. Фото: кадр из фильма «Вор»

Екатерина Редникова — мама девятилетнего сынишки Лавра. Первенец актрисы из культовой драмы «Вор» появился на свет в Лос-Анджелесе. В одном из своих редких интервью партнерша Владимира Машкова, которая уже давно живет в Штатах, рассказала о воспитании наследника.

По словам актрисы, ее Лавруша всегда говорит с ней исключительно на русском. С четырех лет мальчик пишет и читает на двух языках. И хотя Лавр ходил в русский садик, учится он в американской школе. Редникова гордится тем, что ее сынишка не забывает свои корни. Екатерина часто привозила мальчика на малую родину, чтобы он не потерял свои истоки.

Актриса Екатерина Редникова
Екатерина Редникова уже давно живет в Штатах. И своего сына Лавра она отдала в американскую школу. Фото: Борис Кудрявов/ КП

«Лавруша с четырех лет пишет и читает на двух языках. И со мной, и со своим папой он говорит по-русски. Сын ходил в русский детский садик, а там подход к образованию очень серьезный. К пяти годам он умел читать, писать и считать.

Тогда я уезжала сниматься в Краснодаре в сериале «Ласточка» и забрала на четыре месяца ребенка с собой. Помню, мы проезжали какие-то названия городов, вывески, и он их читал. В следующем году два месяца жил со мной на съемках «Подольских курсантов». И когда он погружается в русскую среду, я удивляюсь прогрессу его языка», — приводит Wday слова Екатерины Редниковой.

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