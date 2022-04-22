«Пришло время быть благодарными за жизнь»: Ронадлу привез новорожденную дочь домой

Футболист поблагодарил фанатов, поддержавших его после смерти сына во время родов.

21 апреля суперзвезда футбола Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес вернулись домой со своей новорожденной дочерью на руках — через несколько дней после того, как объявили, что брат-близнец девочки умер во время родов.

37-летний спортсмен опубликовал в соцсетях семейное фото со всеми своими детьми и новой малышкой. Он поблагодарил своих многочисленных фанатов за поддержку в это непростое время для его семьи.

«Дом, милый дом. Джио и наша малышка наконец-то вместе с нами, — поделился Криштиану. — Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и жесты. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы испытываете к нашей семье. Пришло время быть благодарными за жизнь, которую мы только что приветствовали в этом мире».

Напомним, у знаменитого португальца есть 11-летний сын Криштиану-младший от неизвестной женщины, четырехлетние близнецы Ева и Матео от суррогатной матери, а также четырехлетняя дочь Алана от Джорджины Родригес. Имя новой девочки футболист пока не раскрыл.

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